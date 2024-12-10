İşten çıkarılınca patronunu 14 bıçak darbesiyle öldürdü / Ek Fotoğraf

NOT:Kaynağından alınan bilgi ile Düzce'de, çalıştığı fabrikada işten çıkarılan taşeron Niyazi Ç. tarafından öldürülen fabrika sahibi Engin Cebeci'nin yaşı (33) olarak düzeltildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.