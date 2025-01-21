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        Minibüsünü park ederken kalp krizi geçirip öldü

        DÜZCE'de, minibüsü park ettiği sırada direksiyon başında kalp krizi geçiren Nevzat Kolçak(40) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:55
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        Minibüsünü park ederken kalp krizi geçirip öldü
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        DÜZCE’de, minibüsü park ettiği sırada direksiyon başında kalp krizi geçiren Nevzat Kolçak(40) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 6’ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Nevzat Kolçak, yönetimindeki minibüsle geldiği evinin önünde aracını park etmek isterken bir anda başı yan tarafındaki koltuğa doğru düştü. Minibüsün içinde hareketsiz kalan Kolçak’ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kolçak’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Nevzat Kolçak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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