Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi (2)

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesi Cedidiye Camii’ne getirildi. Şehidin cenazesi burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Düzce Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, emniyet güçleri ve şehit yakınları katıldı.

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