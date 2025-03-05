Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Doğumdan sonra evlerine dönerken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

        İSTANBUL'da 6 gün önce dünyaya gelen kız bebekleri ile Düzce'ye dönerken Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilleri ile gişelerdeki beton bariyere çarparak yaşamını yitiren Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğumdan sonra evlerine dönerken kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
        ABONE OL

        İSTANBUL’da 6 gün önce dünyaya gelen kız bebekleri ile Düzce’ye dönerken Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilleri ile gişelerdeki beton bariyere çarparak yaşamını yitiren Dr. Yonca Haymana Güngör (32) ve eşi Selman Güngör (33) gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine giden Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken Selman Güngör olay yerinde, doktor eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güngör çiftinin kazada ağır yaralanan 5 günlük Su Güngör isimli kız bebeklerinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ile mühendis olan eşi Selman Güngör, Düzce Merkez Büyük Camii’nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

        YENİ DOĞAN BEBEKLERİ İLE EVE DÖNÜYORLARDI

        Yonca Haymana Güngör’ün 6 gün önce İstanbul’da doğum yaptığı, eşi ve bebeğiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Düzce'de tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi
        Düzce'de tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi
        Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı; sıkışan sürücüyü itfaiye kur...
        Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarptı; sıkışan sürücüyü itfaiye kur...
        Düzce'de 14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
        Düzce'de 14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce'de toprağa verild...
        Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce'de toprağa verild...
        Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü
        Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü
        Diyabetlilere iftar ile sahur arasında bol sıvı tüketme ve egzersiz önerisi
        Diyabetlilere iftar ile sahur arasında bol sıvı tüketme ve egzersiz önerisi