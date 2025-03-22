Kamyon ve iş makinesi heyelan altında kaldı; 1 yaralı
DÜZCE'de çalışma yapan DSİ'ye ait kamyon ve iş makinesi, meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalırken, 1 kişi yaralandı.
DÜZCE’de çalışma yapan DSİ'ye ait kamyon ve iş makinesi, meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalırken, 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Uğur köyü ile Samandere köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Heyelan yaşanan bölgede DSİ ekipleri, çalışma yaptığı sırada yine heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan kaya ve toprak parçaları iş makinesi ile kamyonun üzerine düştü. Kazada iş makinesi operatörü Onur Akpınar yaralandı. Yaralı operatör sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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