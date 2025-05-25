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        Bitkin yavru karaca, Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı

        DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde yuvasını kaybettiği tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:00
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        Bitkin yavru karaca, Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı
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        DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde yuvasını kaybettiği tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi. Polisler yavru karacayı sütle besleyerek, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Olay, öğle saatlerinde Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Yeni doğduğu tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, yolunu kaybetti. Bir süre yürüyen yavru karaca Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi. Polisler yavru karacaya sevgi gösterdi. Yürümekte zorlanan yavru karacanın aç olduğunu düşünen polisler, süt alarak besledi. Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Yavru karaca, bakımı için alınarak Mili Parklar Doğal Yaşam Alanı’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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