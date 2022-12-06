Düzce'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydan gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar sürdürülüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devletin tüm birimlerinin sahada yer aldığı 13 gün boyunca depremin yaralarını sarmak için tam kadroyla depremzedelerin yanında olunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cevdet Atay, merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremin 13'üncü gününde, depremde yaralanan 39 kişinin tamamının taburcu edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

- "260 konteynerin kurulum işlemleri tamamlandı"

Dün itibarıyla sahada aktif olarak 2 bin 506 personel ve 506 aracın görev yaptığını belirten Atay, "Çadır alanlarımızda şu an itibarıyla 1896 kişi barınmaktadır. 260 konteynerin kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Çilimli ilçesinde 42, Gölyaka ilçesinde 28 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri tamamlanmak üzeredir. Ayrıca şu ana kadar evleri ağır hasar gören 297 vatandaşımıza kira yardımı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kentte barınma ve gıda ihtiyaçlarının da ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğünü aktaran Atay, şunları kaydetti:

"Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan kişi sayısı 139'dur. 7 ikram aracı, 5 mobil mutfak aracı desteği ile 15 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 5 Aralık itibarıyla tespit edilen 791 acil, ağır, yıkık binadan, 220'si yıkılmıştır. Ağır hasarlı 28 camiden 6'sının yıkımı tamamlanmıştır. 333 çatı hasarı ihbarından 332'sine müdahale edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir."

- "19 bin 538 hanemize nakdi ödemeler yapılmıştır"

Vali Atay, evi hasar gören veya evinde eşya hasarı bulunan vatandaşlara da nakdi yardımların sürüdüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:



"İlimiz genelinde bugün itibarıyla 19 bin 538 hanemize nakdi ödemeler yapılmıştır. Ödemelerimiz devam etmektedir. Afet psikososyal grubu tarafından bölgede 26 bin 382 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Deprem, hem ülkemizin hem de ilimizin bir gerçeği. Depremin ne zaman olacağını tahmin edemeyiz lakin aldığımız önlemlerle can ve mal kayıplarını önlememiz mümkün. Kıymetli vatandaşlarımızın bu noktada daha duyarlı olmalarını ve yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket etmelerini istirham ediyorum."

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