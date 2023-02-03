Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla sürüyor

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Hafta başından itibaren bölgede aralıklarla süren yağış, otoyolun Kaynaşlı, Bolu Dağı Viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkileri ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları çalışanları, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

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