AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Düzce Otları Bereket Festivali"ne katıldı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali"ni gezdi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen festival kapsamında Konuralp Antik Kent bölgesinde kurulan stantları gezen Keşir, kentte yetişen otlardan yemekler yapan kadınlarla sohbet etti, birlikte yemek yaptı.

Festival kapsamındaki etkinliklere katılan Keşir, burada gazetecilere "Bu şekilde bir organizasyonu geleneksel hale getirmek kolay değil. Bunun tarihi Konuralp bölgesinde yapılması çok anlamlı. Burada emeği geçen herkese, stant açan girişimci kadınlarımıza. Biz AK Parti olarak yaklaşık 20 yıldır hem KOSGEB hem tarım destekleri hem Ticaret Bakanlığı destekleri ile kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. KOSGEB'in girişimcilere verdiği desteklerin yüzde 41'i kadın girişimci. Bu tür festivaller, kadın girişimci, kadın kooperatiflerinin üretimi arttıran, teşvik eden ve örnek etkinlikler." dedi.

Keşir, Düzce AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve protokol üyeleri ile kadın girişimci stantlarını gezerek kadınların el emeği ürünleri inceledi.

Festivalde mehter dinletisi, halk oyunları gösterisi, belediye bandosu konseri, stantlarda yenilebilir Düzce otlarının tanıtımı, Düzce mutfağı yemek yarışması yapıldı.

- Keşir, TOGG'u kullandı

Keşir, festival ziyaretlerinin ardından Cumayeri ilçesinde düzenlenen ilçe ve belediye başkanları toplantısına katıldı.

Beraberindeki AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Özel İdaresi Başkanı Fazlı Koç ile Düzce İl Özel İdaresine dün alınarak resmi araç olarak kullanılmaya başlanan TOGG'un direksiyonuna oturan Keşir, ilçeden kent merkezine kadar aracı kullandı.