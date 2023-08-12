Düzce'de Melen Çayı'na düşen kişiyi itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
DÜZCE (AA) - Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na düşen kişi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çaybükü köyünde çayın kenarında balık tuttuğu iddia edilen Emirhan Güner (35), dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Melen Çayı'nda akıntıya kapılarak yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Güner’i, sedye ve halat yardımıyla sudan çıkaran ekiplere vatandaşlar da yardım etti.
Çaydan çıkarılan Güner, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güner'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.