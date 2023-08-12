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        MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına Murat Altundal seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:02
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        MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına Murat Altundal seçildi
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        DÜZCE (AA) - MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına Murat Altundal seçildi.

        Gölyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen MHP Gölyaka İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Kongremiz 'istiklal için birlik, istikbal için dirlik' düsturuna uygun olarak sükunet içinde gerçekleşmiştir." dedi.

        Tek listeyle girilen seçimde Murat Altundal, MHP Gölyaka İlçe Başkanlığına seçildi.

        Kongreye, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, siyasi parti ilçe başkanları ile delegeler katıldı.

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