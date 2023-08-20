Düzce'de bacağına demir çubuk saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bahçede oynarken bacağına demir çubuk saplanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Fındık toplamak için Şırnak'tan ilçeye bağlı Subaşı köyüne gelen ailenin çocukları bahçede oynamaya başladı.
Bu esnada çocuklardan Ş.T'nin (8) bacağına bahçede bulunan demir çubuk saplandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ş.T, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki demir çubukla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede itfaiye ve sağlık ekiplerince bacağındaki demir çıkarılan çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.