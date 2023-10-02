Düzce'de şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, pikabın şarampole devrildiği trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, pikabın şarampole devrildiği trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yığılca'dan Düzce istikametine seyreden Hasan Akyüz yönetimindeki 06 BU 6758 plakalı pikap, Aksu mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Akyüz ile araçtaki Hüseyin Genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.