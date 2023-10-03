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        Düzce'de üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli ile haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:49
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        Düzce'de üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı
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        Düzce'de yapılan denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli ile haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelindeki 9 noktada uygulama gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 9 kişinin üst aramasında, 8 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 3 gram kokain ve 1 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de uygulamalardaki kimlik sorgulaması sırasında yakalandı.

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