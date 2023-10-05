Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de otomobilin çarptığı başıboş 3 at telef oldu

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de otomobilin çarptığı başıboş 3 at telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, Gölyaka-Düzce bağlantı yolu İçmeler köyü mevkisinde yola çıkan 3 başıboş ata çarptı.

        Kazada sürücü yara almazken 3 at telef oldu.

        Telef olan atlar Gölyaka Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alınırken, yolda su tankeriyle temizlik çalışması yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Liseli kıza sözlü taciz iddiasına gözaltı
        Liseli kıza sözlü taciz iddiasına gözaltı
        Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi
        Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi
        Poliüretan sistem üreticisi KİMPUR, Düzce'deki yeni fabrikasıyla hedef büyü...
        Poliüretan sistem üreticisi KİMPUR, Düzce'deki yeni fabrikasıyla hedef büyü...
        Düzce'de üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Düzce'de üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Düzce'de şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı