Düzce'de otomobilin çarptığı başıboş 3 at telef oldu
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu.
Giriş: 05.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:05
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu.
Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, Gölyaka-Düzce bağlantı yolu İçmeler köyü mevkisinde yola çıkan 3 başıboş ata çarptı.
Kazada sürücü yara almazken 3 at telef oldu.
Telef olan atlar Gölyaka Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alınırken, yolda su tankeriyle temizlik çalışması yapıldı.