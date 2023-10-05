Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" katılımcıları Yığılca'da ziyarette bulundu

        Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi"ne katılan heyet, Yığılca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" katılımcıları Yığılca'da ziyarette bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi"ne katılan heyet, Yığılca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kongre heyeti, Sarıkaya Mağarası ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (DAGEM) ziyaret etti.

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ile de bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Heyet, kaymakamlık salonunda DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu başkanlığında kongre değerlendirme toplantısı da düzenledi.

        Düzce'de 2-4 Ekim'de gerçekleşen kongreye 15 ülke ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden katılan bilim insanları, 3 gün boyunca uluslararası işbirliklerine ve arıcılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli sunumlar yapmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Düzce'de pazar yerinde kaçak sigara satan kişi yakalandı
        Düzce'de pazar yerinde kaçak sigara satan kişi yakalandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı başıboş 3 at telef oldu
        Düzce'de otomobilin çarptığı başıboş 3 at telef oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
        Liseli kıza sözlü taciz iddiasına gözaltı
        Liseli kıza sözlü taciz iddiasına gözaltı
        Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi
        Düzce'de "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" sona erdi
        Poliüretan sistem üreticisi KİMPUR, Düzce'deki yeni fabrikasıyla hedef büyü...
        Poliüretan sistem üreticisi KİMPUR, Düzce'deki yeni fabrikasıyla hedef büyü...