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        Sahil kenti Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler

        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:42
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        Sahil kenti Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
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        Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi.

        Hafta sonu tatili için ilçeye gelenler, ekim ayında denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.

        Denize girmeyenler balık tutmayı ve sahildeki çay bahçelerinde dinlenmeyi tercih etti.

        İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

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