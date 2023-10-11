Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca'dan kısa kısa

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, pazar yeri esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, pazar yeri esnafını ziyaret etti.

        Yeni göreve başlayan Demirkol, ilçeyi yakından tanıyabilmek için esnaf ziyaretlerine başladı.

        Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Emniyet Amiri Burak Zafer Dündar, Vakıf Müdürü Said Cesur, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi ile pazar yeri esnafını gezen Demirkol, hayırlı ve bereketli kazançlar temenni etti.

        Esnafın sorunlarını dinleyen Demirkol, çözülmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

        Köylerden gelen pazar esnafını da dinleyen Kaymakam Demirkol, kendilerine kapalı alan kazandırılması için Belediye Başkanı Çam ile gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

        - Arıcılardan Kaymakam Demirkol'a ziyaret

        S.S. Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri Ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (Balköy Yığılca) Başkanı Said Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Hüseyin Demirkol'a ziyarette bulundu.

        Yönetim kurulu üyeleri Turgut Ilgın, Nizamettin Kalaycı, Gökhan Alkan ve Murat Atasoy ile Demirkol'u makamında ziyaret eden Cesur, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi vererek, görevinde başarılar diledi.

        Cesur, Düzce Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var" projesiyle kooperatifin yapısında gerçekleştirilecek revizyonlar hakkında da bilgi paylaştı.

        Ziyarette, Köknarlık mevkisindeki eski mesire alanının atıl durumda olmasından kaynaklanan sorunlara da değinilerek, bu alanın değerlendirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu.

        Cesur ve yönetim kurulu üyeleriyle Köknarlık mevkisindeki alanı inceleyen Demirkol, ilçe merkezine yakın alanın değerlendirilmesinin Yığılca için kazanım olacağını, gerekli planlama ve çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

        - Yığılca Ziraat Odası'na ziyaret

        Düzce İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Esra Uzun ve beraberindeki heyet, Yığılca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılgın'ı ziyaret etti.

        Sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette, tarımsal faaliyetler, yatırım projeleri ve çiftçi desteklemeleri konuşuldu, Yığılca'nın gelecekte tarım ve hayvancılıktaki yerine dikkat çekildi.

        Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bünyamin Ali ve Kırsal Kalkınma Teknik Personeli Perihan Durna da yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Gazze'ye elektrik tamamen kesildi
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Yığılca'da arıcılık programı öğrencilerinin projeleri seminerde tanıtıldı
        Yığılca'da arıcılık programı öğrencilerinin projeleri seminerde tanıtıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Düzce'de öğrencileri ağırladı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Düzce'de öğrencileri ağırladı
        Lise öğrencilerinin hazırladığı "Yığılca" klibi yayınlandı
        Lise öğrencilerinin hazırladığı "Yığılca" klibi yayınlandı
        Düzce'de sis etkili oldu
        Düzce'de sis etkili oldu
        Düzce'de vaşak fotokapanla görüntülendi
        Düzce'de vaşak fotokapanla görüntülendi
        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
        Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı