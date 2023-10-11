Yığılca'dan kısa kısa Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, pazar yeri esnafını ziyaret etti.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, pazar yeri esnafını ziyaret etti.

Yeni göreve başlayan Demirkol, ilçeyi yakından tanıyabilmek için esnaf ziyaretlerine başladı.

Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Emniyet Amiri Burak Zafer Dündar, Vakıf Müdürü Said Cesur, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi ile pazar yeri esnafını gezen Demirkol, hayırlı ve bereketli kazançlar temenni etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Demirkol, çözülmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Köylerden gelen pazar esnafını da dinleyen Kaymakam Demirkol, kendilerine kapalı alan kazandırılması için Belediye Başkanı Çam ile gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

- Arıcılardan Kaymakam Demirkol'a ziyaret

S.S. Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri Ve Tarım Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Kooperatifi (Balköy Yığılca) Başkanı Said Cesur ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Hüseyin Demirkol'a ziyarette bulundu.

Yönetim kurulu üyeleri Turgut Ilgın, Nizamettin Kalaycı, Gökhan Alkan ve Murat Atasoy ile Demirkol'u makamında ziyaret eden Cesur, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi vererek, görevinde başarılar diledi.

Cesur, Düzce Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var" projesiyle kooperatifin yapısında gerçekleştirilecek revizyonlar hakkında da bilgi paylaştı.

Ziyarette, Köknarlık mevkisindeki eski mesire alanının atıl durumda olmasından kaynaklanan sorunlara da değinilerek, bu alanın değerlendirilmesi hususunda istişarelerde bulunuldu.

Cesur ve yönetim kurulu üyeleriyle Köknarlık mevkisindeki alanı inceleyen Demirkol, ilçe merkezine yakın alanın değerlendirilmesinin Yığılca için kazanım olacağını, gerekli planlama ve çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

- Yığılca Ziraat Odası'na ziyaret

Düzce İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Esra Uzun ve beraberindeki heyet, Yığılca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yılgın'ı ziyaret etti.

Sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette, tarımsal faaliyetler, yatırım projeleri ve çiftçi desteklemeleri konuşuldu, Yığılca'nın gelecekte tarım ve hayvancılıktaki yerine dikkat çekildi.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bünyamin Ali ve Kırsal Kalkınma Teknik Personeli Perihan Durna da yer aldı.