Yığılca Kaymakamı Demirkol'dan köy ziyaretleri Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, köy ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, köy ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Akçaören, Kocaoğlu, Çamlı ve Tuğrul köylerini ziyaret eden Demirkol, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarlar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Çamlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirkol, misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Göreve yeni başlayan Demirkol, köy ziyaretlerini sürdürecek.