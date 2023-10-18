Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

        Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler cami, kıraathane, çay bahçesi, pazar yeri ve pastanelerde dolandırıcılık olaylarına karşı broşürler dağıttı.

        Vatandaşları konuyla ilgili bilgilendiren ekipler, çalışmalarını sürdürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Balköy Yığılca Kooperatifinden Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a ziyaret
        Balköy Yığılca Kooperatifinden Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun'a ziyaret
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi
        Düzce'de Filistin'e destek programı düzenlendi
        Düzce'de düzenlenen panelde medya ve yerel yönetimler ele alındı
        Düzce'de düzenlenen panelde medya ve yerel yönetimler ele alındı
        Annesiz kalan sincap yavrularına özenle bakılıyor
        Annesiz kalan sincap yavrularına özenle bakılıyor
        Düzce'de "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi
        Düzce'de "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi