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        Liseliler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde sahne aldı

        Düzce'de lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde drama gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:49
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        Liseliler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde sahne aldı
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        Düzce'de lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde drama gösterisi sundu.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 2003'te ziyarete açılan 1848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 eserin yer aldığı Düzce Konuralp Müzesi'nde sahne aldı.

        Antik kentte yer alan müzenin giriş katındaki "Masallarla Yaratıcı Drama ve Sanat" etkinliğinde öğrencilerin öğretmenleriyle yaptıkları "Tyche" (Yunan mitolojisinde şans tanrıçası)" ile "Lokman Hekim ve Ölümsüzlük İlacı" adlı drama gösterisi beğeniyle izlendi.

        Öğrenciler, "Lokman Hekim ve Ölümsüzlük İlacı" drama gösterisini, hayal güçlerini kullanarak karakalem çizim tekniğiyle tuvale yansıttı.

        Eserler, yağlı boya tekniğiyle renklendirildikten sonra Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

        Gösteriye, Kültür ve Turizm İl Müdürü İlknur Aynan, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve sanatseverler katıldı.

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