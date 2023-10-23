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        Düzce Üniversitesi'nde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:36
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        Düzce Üniversitesi'nde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, İsrail'in 7 Ekimden bu yana süren ve yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi bombardımanını da içeren saldırılarını kınamak için Konuralp yerleşkesinde toplandı.

        DÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, katliamları protesto etti, saldırı altındaki Filistinliler için dua etti.

        Daha sonra kampüs içinde gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de katıldı.

        Özlü, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde insanların katledildiğini belirterek, Türkiye'nin yüksek sesle saldırılara karşı çıktığını ifade etti.

        Sözbir de saldırıları kınayarak, şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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