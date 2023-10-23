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        Düzce'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de, haklarında toplam 19 suç kaydı bulunan 3 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:35
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        Düzce'de haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de, haklarında toplam 19 suç kaydı bulunan 3 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "gasp, yağma, cinsel saldırı ve oto hırsızlığı" olaylarına karıştığı tespit edilen H.Ç, F.Ç. ve A.K'yi kent merkezindeki bir iş yerinde yakaladı.

        Söz konusu suçlardan toplam 19 arama kaydı bulunan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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