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        Düzce Üniversitesi öğrencisi "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda başarı ödülü alacak

        Düzce Üniversitesi (DÜ) yüksek lisans öğrencisi Emine Erdağ'ın "Sınır 2" adlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda heykel kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:53
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        Düzce Üniversitesi öğrencisi "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda başarı ödülü alacak
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) yüksek lisans öğrencisi Emine Erdağ'ın "Sınır 2" adlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda heykel kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sanatı ve sanatçıları desteklemek, yeni eserlerin üretilmesine katkıda bulunarak farklı dallardan eserlerin bir arada sergilenmesini sağlamak üzere ilki 1939 yılında düzenlenen yarışmada bu sene resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerinde eserler yarıştı.

        DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında yüksek lisans öğrenimine devam eden Erdağ'ın "Sınır 2" adlı eseri, 780 eser arasından seçilerek başarı ödülü almaya hak kazandı.

        Cumhuriyet'in 100. yılında katılımın yoğun olduğu 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda bu sene söz konusu kategorilerde toplam 11 esere ayrı ayrı 25'şer bin lira para ödülü ve başarı belgesi takdim edilecek, 35 eserden oluşan sergileme ödülü sahipleri de 3'er bin lira ve katılım belgesi alacak.

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