Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:22 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Zekeriya köyünde A.A'nın (39) ikamet ettiği evde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu yönünde ihbar alan jandarma operasyon düzenledi.

        Düzce ve Gölyaka'dan jandarma ekiplerinin söz konusu evde yaptıkları aramada 70 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Düzce'de Filistinlilere destek kermesi düzenlendi
        Düzce'de Filistinlilere destek kermesi düzenlendi
        Düzce'de 100 bisikletli "Cumhuriyet" turu gerçekleştirdi
        Düzce'de 100 bisikletli "Cumhuriyet" turu gerçekleştirdi
        Düzce Üniversitesi öğrencisi "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda başa...
        Düzce Üniversitesi öğrencisi "76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması"nda başa...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyetle yaşıt Harun dedenin elinden Türk ba...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyetle yaşıt Harun dedenin elinden Türk ba...
        Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı
        Düzce'de tarım aracının ezdiği kişi ağır yaralandı