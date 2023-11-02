Düzce'de "insan ticareti" ve "belgede sahtecilik" yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Düzce'de, "insan ticareti" ve "belgede sahtecilik" yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Düzce'de, "insan ticareti" ve "belgede sahtecilik" yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları 34 EIB 042 plakalı minibüsü, Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 cep telefonu, 30 banka kartı, bazı firmalar adına düzenlenmiş 2 kaşe ve yabancı uyruklular adına hazırlanmış sahte olduğu değerlendirilen çalışma evrakları ele geçirildi.

Minibüste gözaltına alınan zanlı Müfit A. (43) ve Cevat İ'nin (40), Bulgaristan uyrukluları 80 leva (Bulgaristan para birimi) karşılığında çalıştırma ve gezi için getirdikleri yönünde ifade verdikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında ulaşılan kentteki 2 müştekinin de "evlenme vaadi"yle şüphelilerin hesaplarına para gönderdikleri ve bu yolla dolandırıldıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Cevat İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, Müfit A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta yakalanan ikisi kadın 6 Bulgaristan uyruklunun ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.