Deney hayvanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar Düzce'de sempozyumda ele alındı Düzce'de "1. Batı Karadeniz Sempozyumu: Hayvan Deneyleri ve Araştırmalarına Bakış" konulu sempozyum düzenlendi.

Düzce'de "1. Batı Karadeniz Sempozyumu: Hayvan Deneyleri ve Araştırmalarına Bakış" konulu sempozyum düzenlendi.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da deney hayvanlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar ele alındı.

DÜDAM Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Pınar Yıldız, sempozyumdaki konuşmasında, söz konusu illerle daha fazla ortak yapılabilecek bilimsel çalışmaların belirleneceğini belirtti.

Yıldız, bu doğrultuda sempozyumun ikinci ve üçüncü ayağının ise diğer illerde yapılmasını hedeflediklerini aktardı.

Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Başkanı Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise sempozyumda paylaşılan bilgilerle herkesin yeni bilgilere ulaşacağının altını çizdi.

DÜDAM'ın kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalarla modern bir yapıya kavuştuğunu aktaran Kekeçoğlu, merkezin düzenlediği onlarca etkinlikle de bilimsel çalışmaların önünü açtığını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Torun da hayvan deneylerinin tıp, farmakoloji, biyoloji gibi pek çok alanda temel araştırma yöntemi olarak bilim dünyasına katkı sağladığına dikkati çekerek, bu yöntemlerle elde edilen bulguların insan sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde büyük rol oynadığını ve pek çok hastalığın önlenmesi ya da tedavisinde çığır açıcı ilerlemelere yol açtığını ifade etti.

Sempozyuma, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenler ve araştırmacılar ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun birinci oturumunda, hayvan deneylerindeki etik ilkeler, deneysel çalışmalar ve farklı disiplinlerdeki hayvansal çalışmalar ele alındı.

İkinci oturumda ise hayvan deneylerindeki farklı deneysel modellerden bahsedilerek, verilerin analizindeki ve değerlendirilmesindeki önemli noktalara değinildi.