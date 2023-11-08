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        Düzce'de cipin panelvana çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Düzce'de, cipin park halindeki panelvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:45
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        Düzce'de cipin panelvana çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Düzce'de, cipin park halindeki panelvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa H'nin kullandığı 81 ACY 375 plakalı cip, Düzce Adliyesi önünde ters yönde ikinci sıraya park eden Murat B. idaresindeki 14 ES 943 plakalı panelvana çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ters dönen cipin sürücüsü Mustafa H. ve yanındaki Melih H. ile diğer araçtaki Murat B. ve Oğuzhan A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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