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        Prusias ad Hypium Antik Kenti lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı

        Düzce Belediyesi, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni, "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla hastalığın farkındalık rengi olan turuncu ışık ile aydınlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:05
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        Prusias ad Hypium Antik Kenti lösemiye dikkati çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı
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        Düzce Belediyesi, Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni, "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla hastalığın farkındalık rengi olan turuncu ışık ile aydınlattı.

        Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan ve adını Bitinya Kralı I. Prusias'tan alan Konuralp bölgesindeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle farkındık etkinliği yaptı.

        Aydınlatma sisteminin döşendiği 100 metre uzunluğunda ve 74 metre genişliğe sahip antik tiyatro, löseminin farkındalık rengi olan turuncu ile ışıklandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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