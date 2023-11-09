Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde bulunan Bakacak, Heyelan, Kaynaşlı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesimindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oluyor.

Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.