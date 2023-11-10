Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 2 milyon makaron ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan tırda 2 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde koliler içerisinde 2 milyon doldurulmuş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü T.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Daha önce de farklı suçlarda kullanıldığı belirlenen araca el konuldu.

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