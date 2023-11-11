Başkan Özlü ve DTSO Başkanı Bıyık'tan "12 Kasım Düzce Depremi" mesajı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 24. yılında mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Düzce'de deprem riskinin hep akıllarda olduğunu ve bu riske karşı dayanıklı yapılar inşa edildiğine dikkati çeken Özlü, "Bu bizler için acı tecrübe olurken şehirleşme bakımından her geçen yıl daha teknolojik altyapılar ve daha dayanıklı yapılar ile ders aldığımızı gösterdik. Bunun en büyük kanıtı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yatay mimari çağrısına harfiyen uymamız ve şehrimizdeki yapıların yüzde 80’ini yenilememiz oldu. Nitekim 23 Kasım’da yaşadığımız korkunç sarsıntıda hiçbir yıkımla karşılaşmadık, vatandaşlarımızın bilinçli davranışları ile kriz sürecini sorunsuz şekilde atlattık." ifadesini kullandı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bıyık da yaşanan iki büyük felaketin ardından Düzce'nin il statüsüne kavuştuğunu bu sayede de yeniden yapılanma sürecinin hızlandığını aktardı.

Depremlerin ardından teşvik yasasıyla kente birçok yatırımın geldiğini vurgulayan Bıyık, göç alan bir il konumuna geldiklerine değindi.

Bıyık, acıların dün gibi taze olduğunu anımsatarak, "12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.