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        Kıbrıs şehidinin anısına köyünde çeşme yaptırıldı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Osman Bakır'ın anısına memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde çeşme yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:28
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        Kıbrıs şehidinin anısına köyünde çeşme yaptırıldı
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Osman Bakır'ın anısına memleketi Düzce’nin Yığılca ilçesinde çeşme yaptırıldı.

        Harekatta şehit düşen Bakır'ın doğum yeri Mengen köyündeki hemşehrileri, vefa borcunu ödemek için muhtar İrfan Çoban ile bir araya gelerek şehidin adına çeşme yaptırdı.

        Çoban, AA muhabirine, şehidin dayısı olduğunu belirterek, "İnşallah şehidimizin adı unutulmaz. Onun anısına bu hayratı yaptırdık. Emeği olan herkesten Allah razı olun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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