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        Düzce'de balıkçılar palamut sezonunu kapattı

        Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamut avcılığı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:09
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        Düzce'de balıkçılar palamut sezonunu kapattı
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        Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamut avcılığı sona erdi.

        Sezon başlangıcından bu yana palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, teknelerini karaya çıkardı. Balıkçılar palamut yerine hamsi, lüfer, çinekop gibi balıklara yöneldi.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların bu sezon yüzlerinin gülmediğini söyledi.

        Hava şartlarının balık avcılığında olumsuzluk oluşturduğunu belirten Karakaş, "Palamut sezonunun sonuna gelmiş durumdayız. Sezon başında da palamuttan fazla beklentimiz yoktu. Parça parça balıklar oldu. Şu anda hiç kimse memnun değil. Zaten teknelerimizin yüzde 90'ı paydos etmiş durumda. Hatta karaya çekmiş durumdalar." diye konuştu.

        Karakaş, artık balıkçıların palamut yerine diğer türlere yöneldiğine değinerek, "Şu anda balıkçılarımız kıyılarda lüfer, çinekop, zargana, levrek, trol teknelerimiz barbun, istavrit, çinekop gibi balıkların peşinde. Hamsi de ne iyi ne de kötü diyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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