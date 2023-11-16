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        Milli sporcular Filistin'e destek için ringe çıkacak

        Düzce'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinlikte milli kickboks dövüşçüleri ringe çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:43
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        Milli sporcular Filistin'e destek için ringe çıkacak
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        Düzce'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinlikte milli kickboks dövüşçüleri ringe çıkacak.

        Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda 18 Kasım'da yapılacak etkinliğe, ünlü sanatçılar da müzikleriyle eşlik edecek. Müsabakaların onur konuğu milli sporcular Gökhan Saki ve Avni Yıldırım olacak.

        Yerli ve yabancı sporcuların kozlarını paylaşacağı organizasyonun tüm gelirleri Filistin'e bağışlanacak.

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