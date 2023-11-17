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        Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:56
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        Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.

        Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Hocaoğlu, Turaplar, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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