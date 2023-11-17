Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Hocaoğlu, Turaplar, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.