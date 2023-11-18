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        Düzce'de sağanak etkili oluyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:25 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:46
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        Düzce'de sağanak etkili oluyor
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış, Akçakoca ilçesinde taşkınlara yol açtı.

        Tarihi Ceneviz Kalesi yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan iki otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.

        Sağanağın devam ettiği ilçede sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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