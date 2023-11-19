D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oldu.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oldu.
Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından 900 rakımlı Bolu Dağı geçişinde de kar devam ediyor.
Geçişin özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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