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        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı

        Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:53
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        Düzce'de kar nedeniyle makaslayan tır ulaşımı aksattı
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        Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        İl genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bırakıyor.

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden tır, Şifalısu mevkisinde kar nedeniyle makasladı. Yolun Düzce istikametinde ulaşım bir süreliğine ulaşıma kapandı.

        Tır, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı.

        Araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım normale dönerken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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