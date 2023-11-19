Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sağanak ve fırtına Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, dereler taştı ve balıkçı barınağı zarar gördü.

Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, dereler taştı ve balıkçı barınağı zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki olumsuz hava koşullarının etkisiyle deniz suyu yaklaşık 100 metre karaya girdi. Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda hasar meydana geldi. Barınaktaki kulübeleri su bastı, karada bulunan bazı küçük tekneler denize savruldu.

Bu arada ilçede bazı binaların çatısı fırtına nedeniyle uçtu, ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Belediye ekipleri, ağaç ve molozların kaldırılması ile ilçe merkezinde su basan yerlerde tahliye çalışması başlattı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Kozlu ilçesi Ilıksu Esenköy Mahallesi mevkisindeki Ilıksu Deresi’nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkınlar meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Ilıksu yol ayrımından plaja kadar olan yol tamamen kapandı.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Kocaeli

Koaceli'nin Kandıra ilçesinde de şiddetli fırtına ve sağanağın etkisiyle derelerin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Kefken, Kovanağzı, Kerpe ve Cebeci gibi sahil bölgelerinde derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan büyük dalgalar sahildeki işletmelere zarar verdi. Kefken Limanı ve Kerpe Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerde hasar oluştu. Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirliliğe neden oldu.

Bazı yollarda devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım geçici olarak aksadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İSU ve Kandıra Belediyesi ekipleri ilçede yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor.