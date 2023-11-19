Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler S.O, N.B, H.D, M.S. ile İ.B'nin üzerlerinde ve bir depoda arama yaptı.
Aramalarda, 475 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 4 tüfek ve 283 fişek ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerden S.O. ve N.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Diğer şüpheliler hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
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