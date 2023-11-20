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        Karla mücadele ekipleri Kardüz Yaylası'nda mahsur kalanlar için seferber oldu

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 00:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 00:59
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        Karla mücadele ekipleri Kardüz Yaylası'nda mahsur kalanlar için seferber oldu
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda, kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini sevk etti.

        Kar nedeniyle kapanan yayla yolu, iş makineleriyle yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.

        Ekiplerin araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen vatandaşlardan 11'inin yaylacı olduğu, 6'sının ise ilçe dışından gezmek için bölgeye geldikleri öğrenildi.

        Sağlık taramasından geçirilen 17 kişinin genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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