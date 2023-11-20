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        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:23
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        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Beyciler Mahallesi 2423. Cadde'de L.B. idaresindeki 34 CZN 980 plakalı otomobil, 1707. Cadde'ye dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 81 AAH 198 plakalı pikap ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan E.A, F.M. ve B.C. yaralandı.

        Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen pikap ile çarpışması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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