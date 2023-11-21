Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze yetiştiriyor

        Düzce'de devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze üreten Arzu Çalışkan, çocuklarıyla beraber ilgilendiği bahçesinden elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze yetiştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze üreten Arzu Çalışkan, çocuklarıyla beraber ilgilendiği bahçesinden elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Beyköy beldesine bağlı 1100 rakımlı Çınardüzü köyünde 4 çocuk annesi Çalışkan, 2016'da düzenlenen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" etkinliğinde il genelinde 4'üncü kadın çiftçi seçildi. Yarışmada birinciliği kaçırmasına içerleyen Çalışkan, daha güzel ürünler elde etmek için Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki babaannesinden aldığı ata tohumlarını ekse de rakımı yüksek köyünde kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle başarılı olamadı.

        Çalışkan, ata tohumlarıyla sebze üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden 7 yıl önce 30 bin lira destek alarak toplam 600 metrekarelik iki serada domates, biber, patlıcan, maydanoz, fasulye, marul, ıspanak ve diğer sebzelerin üretimine başladı.

        - "Ata tohumundan fidelerimi kendim yetiştiriyorum"

        Çalışkan, AA muhabirine, sebze yetiştirme merakının babaannesinden geldiğini anlattı.

        Yıllarca dışarıdan aldığı fidelerin babaannesinin yetiştirdiklerinden farklı olduğu için lezzet alamadığına değinen Çalışkan, "Merakla bahçemizde ufak çaplı sebze yetiştirmeye başladım. Köyde gelir elde etmek için de 'Neden kazanmayalım' dedik. Bu şekilde işe başladık." dedi.

        Çalışkan, katıldığı yarışmada birinci seçilememesinin yaptığı işi geliştirmesinde çok önemli etkisinin bulunduğunu vurguladı.

        Şu anda 2 serasının bulunduğunu, bölge çok kar aldığı için ilk dönemlerde yetiştirdiği çilek için iklimin uygun olmadığını gördüğünü aktaran Çalışkan, "Sebzecilik ile devam ettim. Bu yıl çilek yerlerine biber diktim, onlar da çok güzel oldu. Biberin, domatesin birçok çeşidini yetiştiriyorum. Tohumlarım ata tohumu ve fidelerimi kendim yetiştiriyorum. Dışarıdan fide almıyorum." şeklinde konuştu.

        Çalışkan, toprakla ilgilenmenin insanın enerjisini atmasını sağladığını, bu nedenle işini severek yaptığını dile getirerek, "Ben çok severek yapıyorum. Çocuklarla yorulunca seraya, burada yorulunca çocukların yanına, bazen de çocuklarımla çalışıyorum." diye konuştu.

        Kadınların devlet desteği almadan kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmalarının çok zor olduğunu ifade eden Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Ben burada devlet desteği olmasaydı serayı yapamazdım. Kendi imkanlarım ile imkansızdı. Ama devletimizin bana verdiği seralarla çok iyi işler yapıyor, güzel ürünler elde ediyorum. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bir de insan sevdiği işi yapmalı. Seviyorsa bütün zorluklarına katlanıyor. Üretmek çok güzel."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        Bakan Bak'tan asansör kazaları hakkında açıklama
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Eski sevgilisinin ölümüne neden olmuştu! Flaş gelişme!
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Uyuza dikkat! Sıklığı her geçen gün artıyor
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Daha da yükseldi! Barajlardan güzel haber! İşte doluluk oranı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        Rusya 2016 Eurovision kazananı arıyor
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
        Düzce'de sis görüş mesafesini azalttı
        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü
        Düzce'de fırtınada tekneler ve balıkçı kulübeleri zarar gördü
        AK Parti Milletvekili Öztürk, fırtınadan zarar gören balıkçı barınağını ziy...
        AK Parti Milletvekili Öztürk, fırtınadan zarar gören balıkçı barınağını ziy...
        Düzce'de rahatsızlanan böbrek hastasının yardımına karla mücadele ekipleri...
        Düzce'de rahatsızlanan böbrek hastasının yardımına karla mücadele ekipleri...
        Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
        Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı