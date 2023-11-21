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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak

        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı "Baja Prusias" 24-26 Kasım'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:01
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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak
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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı "Baja Prusias" 24-26 Kasım'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

        Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamada, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla DOSOD tarafından düzenlenecek organizasyon, 24 Kasım Cuma saat 15.00'te Valilik önünde düzenlenecek seremoniyle başlayacak.

        İki etapta geçilecek "Baja Prusias"ın, 70,65 kilometrelik Akçakocabey etabı 25 Kasım Cumartesi, 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabı ise 26 Kasım Pazar koşulacak.

        Pazar saat 18.00'de de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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