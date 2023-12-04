Düzce'de Kent Ormanı'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi

Düzce'de hayata geçirilen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" Projesi, Kent Ormanı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesinin "spor akademisi" faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen proje, bu hafta Kent Ormanı'ndaki yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe, Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ndeki sporcu ve aileleri katıldı.

Yürüyüş, kahvaltı ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.