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        Düzce'de Kent Ormanı'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi

        Düzce'de hayata geçirilen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" Projesi, Kent Ormanı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:41
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        Düzce'de Kent Ormanı'nda yürüyüş etkinliği düzenlendi
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        Düzce'de hayata geçirilen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" Projesi, Kent Ormanı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğiyle devam etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesinin "spor akademisi" faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen proje, bu hafta Kent Ormanı'ndaki yürüyüş parkurunda gerçekleştirildi.

        Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe, Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ndeki sporcu ve aileleri katıldı.

        Yürüyüş, kahvaltı ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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