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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:06
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İstanbul istikametinde seyreden Salih K. idaresindeki 19 ACU 273 plakalı otomobil, Darıyerihasanbey mevkisinde, kontrolden çıkarak, önündeki Rafet Ö. yönetimindeki 05 ACG 012 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Sultan K. yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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