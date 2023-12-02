Gölyaka'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikti
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde öğrenciler, "100. Yılda Her Sınıf 100 Ağaç Dikiyor" e-Twinning projesi kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde öğrenciler, "100. Yılda Her Sınıf 100 Ağaç Dikiyor" e-Twinning projesi kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.
100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda gerçekleştirilen programda ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerini doğa sevgisi ve bitki yetiştiriciliği konularında bilgilendirdi.
Daha sonra öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu.
Programa, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, Yunus Emre İlkokulu Müdürü Abdülgazi Kaymaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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