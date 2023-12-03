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        Halter ve güreşle engelli gençlerin hayatına dokundu

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de güreş ve halter antrenörü Mesut Yılmaz, engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarıyla 9 yılda sporla tanıştırdığı 17 engelli gencin hayatını değiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:16
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        Halter ve güreşle engelli gençlerin hayatına dokundu
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        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de güreş ve halter antrenörü Mesut Yılmaz, engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarıyla 9 yılda sporla tanıştırdığı 17 engelli gencin hayatını değiştirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan 38 yaşındaki Yılmaz, 2014'ten bu yana bedensel ve işitme engelli bireylerin sporla topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

        Yılmaz, 9 yılda il genelinde birçok okulda yaptığı gözlemler ve beden eğitimi öğretmenlerinin tavsiyelerinin yanı sıra rastgele karşılaştığı engelli bazı gençleri halter ve güreşle tanıştırdı.

        Bugüne kadar aralarında Avrupa ve Türkiye şampiyonu da bulunan 17 engelli sporcu yetiştiren Yılmaz, Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefleyen engelli sporcuları çalıştırmaya devam ediyor.

        - "Yeni şampiyonluklar hedefliyoruz"

        Mesut Yılmaz, AA muhabirine, 9 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığının engelli bireylerin eğitimine yönelik düzenlediği antrenörlük seminerine katılarak sertifika almasının ardından bu alana yöneldiğini söyledi.

        Bedensel engelli halter dalında Avrupa şampiyonluğu bulunan Muhammet Kaan Aktürk'ün yetiştirdiği ilk engelli sporcu olduğunu aktaran Yılmaz, "İşitme engelli güreşte de Yunus Emre Caklı dünya şampiyonası kampına seçildi. Türkiye ikincisi oldu. Şu an Marmara Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor." dedi.

        Yılmaz, güreşte işitme engelli 2 sporcuyla çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Salih Birinci, işitme engelliler güreşte 51 kilo grekoromen stilde Türkiye şampiyonu oldu. Beytullah Yeşildağ ise sağlık sorunları nedeniyle şampiyonaya katılamadı ama Düzce'de il şampiyonluğunu elde etti." diye konuştu.

        Bedensel engelliler halterde Sudenaz Özen ve Elif Nur Babur adlı gençleri çalıştırdığını belirten Yılmaz, Özen'i tesadüfen pazarda karşılaştıktan sonra ikna ettiğini, Babur'u da beden eğitimi öğretmeninin tavsiye ettiğini anlattı.

        Yılmaz, yaklaşık 5 aydır antrenman yapan Özen ve Babur her geçen gün güçlendiğini ve hedefledikleri ağırlıkları kaldırmaya başladığını kaydetti.

        Her iki branşta da yeni şampiyonluklar hedeflediklerine değinen Yılmaz, "Öncelikle Türkiye şampiyonasında birinci olmalarını ve milli takıma seçilmelerini istiyorum. Daha sonra da Avrupa, dünya ve Paralimpik Oyunlarda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." diye konuştu.

        Bugüne kadar işitme engelli 10, bedensel engelli 7 sporcu yetiştirdiğini belirten Yılmaz, "Hepsi spor sayesinde daha çok sosyalleşti. Hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam ediyorlar. Onlardaki bu azmi gördükçe ben de yeni öğrenciler bulup yeni başarılar elde etmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Haltere başladıktan sonra hayatım değişti"

        Bedensel engelli 15 yaşındaki Sudenaz Özen de haltere başlamadan önce ev ve okul arasında geçen rutin bir hayatının olduğunu söyledi.

        Haltere başladıktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Özen, "Ağırlık çalışmaya başlayınca kendimi daha güçlü hissettim. İlk hedefim Türkiye birincisi olmak. Ardından Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara katılmak istiyorum. Benim gibi olanlara da tavsiyem hayata küsmesinler, spor yaparak hayata bağlansınlar." şeklinde konuştu.

        Bedensel engelli 13 yaşındaki Elif Nur Babur ise vücudunun üst kısmının güçlü olduğunu gören beden eğitimi öğretmeninin kendisini antrenör Yılmaz ile tanıştırmasıyla haltere başladığını ifade etti.

        Halter sayesinde sosyalleştiğini dile getiren Babur, uluslararası arenada başarılar elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini kaydetti.

        - "Eve kapanmak yerine spor yapsınlar"

        İşitme engelliler 51 kilo grekoromen sitilde Türkiye şampiyonluğu bulunan 14 yaşındaki Salih Birinci, yaklaşık 3,5 yıldır güreş yaptığını belirterek, "İşitme engellilere tavsiyem, eve kapanmak yerine spor yapsınlar. Bu sayede hem güçlenecekler hem de sosyalleşecekler." dedi.

        Yüzde 50 işitme kaybı olan 14 yaşındaki Beytullah Yeşildağ da ilk hedefinin, Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilmek olduğunu dile getirdi.

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