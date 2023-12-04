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        Düzce'de dilencinin üzerinden 1131 lira ele geçirildi

        Düzce'de dilendiği tespit edilen bir kadının üzerinden 1131 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:00
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        Düzce'de dilencinin üzerinden 1131 lira ele geçirildi
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        Düzce'de dilendiği tespit edilen bir kadının üzerinden 1131 lira çıktı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri şehir merkezinde huzur ve asayişin sağlanması konusunda görev ve sorumluluğu altında olan konularda denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanarak zabıta karakoluna götürülen ve üzerinde 1131 lira ele geçirilen kadına "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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